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12:07, 8 апреля 2025СпортЭксклюзив

В России назвали угрозой слова украинского хоккеиста об Овечкине

Депутат Журова назвала угрозой слова украинского хоккеиста в адрес Овечкина
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Заявление вратаря сборной Украины по хоккею Эдуарда Захарченко, который пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину оторвало ноги, — это неприемлемо, заявила олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «Лентой.ру».

«Сейчас ему (Захарченко — прим. «Ленты.ру») будут аплодировать на Украине. Сказал для этого. Хотя я считаю, что ни один спортсмен не должен так говорить ни про кого. Потому что в нашем спортивном сообществе мы должны быть вне политики. Понятно, что у человека исключительно здесь политика. Это ужасно», — сказала Журова.

По словам олимпийской чемпионки, спортсмены не должны таким образом оценивать достижения друг друга.

«При этом Саша уже рекорд сделал. Это практически угроза. Как можно публично угрожать человеку и желать ему такого всеобъемлющего зла? Ничего хорошего в этом нет», — заключила она.

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6 апреля 2025
«Этот человек не заслуживает восхищения». Украинский хоккеист надеялся, что Овечкину оторвет ноги и он не побьет рекорд Гретцки
«Этот человек не заслуживает восхищения». Украинский хоккеист надеялся, что Овечкину оторвет ноги и он не побьет рекорд Гретцки
Сегодня

Ранее Захарченко пожелал, чтобы российскому хоккеисту Александру Овечкину, побившему исторический рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в НХЛ, оторвало ноги. Он добавил, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» не заслуживает восхищения публики.

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу в карьере в регулярных чемпионатах. Это позволило ему побить рекорд Гретцки (894).

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