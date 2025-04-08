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15:49, 8 апреля 2025Экономика

Влияние пошлин Трампа на мировую экономику оценили

Глава Минфина Великобритании Ривс: Эффект от пошлин США почувствует весь мир
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Chalinee Thirasupa / Reuters

Эффект от введенных администрацией президента США Дональда Трампа импортных пошлин на продукцию из 185 стран почувствует на себе весь мир. Такое мнение высказала глава Министерства финансов (Минфина) Великобритании Рейчел Ривс, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что негативные последствия резкого ужесточения таможенной политики США уже начали оказывать воздействие на глобальную экономику. «Эти последствия проявились в реакции глобальных рынков в последние дни», — пояснила Ривс в ходе выступления в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

Глава ведомства добавила, что развязанная США торговая война — «не в чьих-либо интересах». Однако власти Великобритании оставляют за собой право ввести ответные меры, как и руководители остальных стран, против которых были введены повышенные пошлины. В то же время Лондону следует «сохранять прагматизм и холодную голову» в экономическом противостоянии с Вашингтоном. «Нужно предпринимать усилия для наилучшей сделки с Соединенными Штатами», — резюмировала Ривс.

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Власти США утвердили повышение импортных пошлин в начале апреля. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда стран, включая ближайших союзников Вашингтона, тарифы оказались значительно выше — в районе 30-55 процентов.

Агентство Bloomberg подсчитало, что ужесточение политики США ударит по глобальным торговым потокам на общую сумму примерно 33 триллиона долларов. В случае начала полноценной таможенной войны между Соединенными Штатами и Евросоюзом глобальный ВВП может потерять семь процентов, спрогнозировал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис.

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