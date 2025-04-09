17-летняя российская теннисистка Андреева рассказала о пользе разговора с Шараповой

Российская теннисистка Андреева рассказала о пользе разговора с Шараповой

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о том, как на Уимблдоне-2024 общалась с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» Марией Шараповой. Об этом сообщают «Известия».

По словам 17-летней спортсменки, разговор был недолгим, но полезным. «После него я стала чуть-чуть по-другому думать про свою карьеру и лучше осознавать некоторые моменты. Рассказывать о них подробнее не буду, хочу оставить это при себе», — отметила Андреева.

В этом году Андреева выиграла два турнира Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка победила на соревнованиях в Дубае и Индиан-Уэллсе.

17 марта стало известно, что в обновленном рейтинге WTA Андреева заняла шестое место. Это наивысшая позиция в рейтинге в карьере россиянки.