Быстров дал совет Соболеву по повышению результативности в матчах за «Зенит»

Быстров посоветовал Соболеву для повышения результативности меньше играть в Dota

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров на канале «О, футбол!» в YouTube дал совет форварду петербургского «Зенита» Александру Соболеву по повышению результативности.

Он рекомендовал игроку меньше играть в компьютерные игры. «Если Соболев перестанет играть в Dota и набирает сумасшедшую форму, то сможет забивать в каждом матче», — отметил Быстров.

Бывший футболист добавил, что в ходе карьеры сам увлекался компьютерными играми. «В какой-то момент понял, что они мешают и нафиг мне не нужны. И никто не контролировал мои часы», — добавил Быстров.

5 апреля Соболев в матче чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) забил первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ. На это ему потребовалось 17 встреч.