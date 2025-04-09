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15:16, 9 апреля 2025Спорт

Быстров дал совет Соболеву по повышению результативности в матчах за «Зенит»

Быстров посоветовал Соболеву для повышения результативности меньше играть в Dota
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Владимир Быстров

Владимир Быстров. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бывший футболист сборной России Владимир Быстров на канале «О, футбол!» в YouTube дал совет форварду петербургского «Зенита» Александру Соболеву по повышению результативности.

Он рекомендовал игроку меньше играть в компьютерные игры. «Если Соболев перестанет играть в Dota и набирает сумасшедшую форму, то сможет забивать в каждом матче», — отметил Быстров.

Бывший футболист добавил, что в ходе карьеры сам увлекался компьютерными играми. «В какой-то момент понял, что они мешают и нафиг мне не нужны. И никто не контролировал мои часы», — добавил Быстров.

5 апреля Соболев в матче чемпионата России с «Локомотивом» (1:1) забил первый мяч в нынешнем сезоне РПЛ. На это ему потребовалось 17 встреч.

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