Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Факел
0:0
Завершен
Ахмат
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
ЦСКА
Сегодня
17:00 (Мск)
Динамо Мн
Фонбет КХЛ — плей-офф|KHL Playoff. 6-й тур
Локомотив М
1:1
Завершен
Зенит
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
Парма
0:2
Перерыв
live
Интер М
Италия — Серия А|31-й тур
Краснодар
0:0
1-й тайм
live
Акрон
Мир Российская Премьер-лига|23-й тур
19:32, 5 апреля 2025Спорт

«Зенит» вырвал ничью в матче РПЛ с «Локомотивом»

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

«Зенит» вырвал ничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 62-й минуте забитым мячом отметился 19-летний полузащитник железнодорожников Алексей Батраков. На 85-й минуте счет сравнял нападающий Александр Соболев, для которого этот гол стал первым в составе «Зенита».

«Зенит» остается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке с 41 очком.

Во время матча болельщики на трибунах скандировали «"Зенит" — позор российского футбола». Ранее эту кричалку использовали фанаты других клубов.

    Обсудить
    Последние новости

    Страна НАТО отказалась считать Россию врагом

    В США начали расследование после массовой диагностики опухоли мозга у медсестер

    ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина

    Тайская массажистка назвала отличия российских туристов от европейцев

    В Москве под окнами многоэтажного дома нашли тела мужчины и младенца

    «Зенит» вырвал ничью в матче РПЛ с «Локомотивом»

    Российские сотрудники ДПС подстроили нарушение водителем ПДД и оштрафовали его

    Республиканскую партию США предупредили о «кровавой бане»

    Белорусская биатлонистка возмутилась отсутствием призовых и получила ответ

    Вывозивший мирных жителей из Суджи священник сбил два вражеских дрона

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше