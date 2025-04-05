«Зенит» вырвал ничью в матче РПЛ с «Локомотивом»

«Локомотив» и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ

«Зенит» вырвал ничью в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Локомотивом». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 1:1. На 62-й минуте забитым мячом отметился 19-летний полузащитник железнодорожников Алексей Батраков. На 85-й минуте счет сравнял нападающий Александр Соболев, для которого этот гол стал первым в составе «Зенита».

«Зенит» остается на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 47 очков. «Локомотив» располагается на пятой строчке с 41 очком.

Во время матча болельщики на трибунах скандировали «"Зенит" — позор российского футбола». Ранее эту кричалку использовали фанаты других клубов.