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18:11, 5 апреля 2025Спорт

Болельщики вновь скандировали «"Зенит" — позор российского футбола» на матче РПЛ

Фанаты кричали «"Зенит" — позор российского футбола» на матче с «Локомотивом»
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Фанаты скандировали оскорбительные кричалки во время матча «Локомотива» и «Зенита» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат» в своем Telegram-канале.

Болельщики выкрикивали с трибун «"Зенит" — позор российского футбола». Игра проходит в эти минуты в Москве.

«Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 очков. «Локомотив» располагается на шестой строчке с 40 очками.

Ранее аналогичную кричалку скандировали фанаты московского «Спартака». Это произошло перед домашним матчем команды в 21-м туре.

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