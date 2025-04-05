Болельщики вновь скандировали «"Зенит" — позор российского футбола» на матче РПЛ

Фанаты кричали «"Зенит" — позор российского футбола» на матче с «Локомотивом»

Фанаты скандировали оскорбительные кричалки во время матча «Локомотива» и «Зенита» в 23-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Чемпионат» в своем Telegram-канале.

Болельщики выкрикивали с трибун «"Зенит" — позор российского футбола». Игра проходит в эти минуты в Москве.

«Зенит» находится на втором месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 46 очков. «Локомотив» располагается на шестой строчке с 40 очками.

Ранее аналогичную кричалку скандировали фанаты московского «Спартака». Это произошло перед домашним матчем команды в 21-м туре.