Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
07:31, 9 апреля 2025Путешествия

Египтянин раскрыл удивившие его в России вещи

Алина Черненко

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Российская путешественница Саша Коновалова пообщалась с соотечественницей, которая вышла замуж за египтянина и раскрыла удивившие супруга вещи во время поездки на ее родину. Соответствующий список она опубликовала в личном блоге на платформе «Дзен».

Во-первых, иностранец, который всегда мечтал увидеть снег, не был готов к российским морозам. «"Было всего минус шесть, а он дрожал даже в пуховике и без конца спрашивал, как нам удается жить в таких жутких условиях", — со смехом сказала его жена. А от снега он и правда остался в восторге», — поделилась Коновалова.

Материалы по теме:
Россияне уверены, что в других странах их не любят. Где им точно нечего бояться, а в каких странах ими даже восхищаются?
Россияне уверены, что в других странах их не любят. Где им точно нечего бояться, а в каких странах ими даже восхищаются?
22 ноября 2024
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
Мужчин боятся, а женщинами восхищаются. Россияне глазами иностранцев: что их удивляет и пугает в русских?
15 февраля 2024

Вторая особенность, которая удивила египтянина, — российское гостеприимство. В каждом доме, куда они приходили с женой, для них накрывали шикарный стол. «В Египте так даже президента не встречают!» — заметил гость страны.

Мужчина также был в недоумении, когда увидел чистые улицы в центре Москвы, и подумал, что там проходит какой-то праздник. По его словам, в Египте такого нет — там принято выбрасывать бумажки, стаканчики от кофе и обертки прямо на обочины.

Кроме того, египтянин удивлялся, что его жена чуть ли не каждый день спускается в пункт выдачи заказов, расположенный прямо в доме, и приносит оттуда разные вещи и наряды.

Ранее эта же тревел-блогерша предостерегла россиянок от романов с египетскими мужчинами. По ее словам, в лучшем случае после таких отношений у соотечественниц останутся лишь приятные воспоминания, а в худшем — набор «неприличных» заболеваний.

    Обсудить
    Последние новости

    Американские военные покинули ключевой хаб поддержки Украины в Польше. Как это повлияет на помощь НАТО Киеву?

    Стоимость нефти обновила минимумы трехлетней давности

    В МИД описали пошлины Трампа словом «шок»

    Египтянин раскрыл удивившие его в России вещи

    Названа самая популярная в будущем игровая консоль

    Названы четыре максимально эффективных упражнения для похудения

    Стало известно о новом элементе тактики российских операторов БПЛА в Белгородской области

    В московском роддоме произошел пожар

    Двух россиянок осудили за создание «биржи труда» для мигрантов

    Украина пыталась ударить по России с помощью 158 беспилотников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше