Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:26, 9 апреля 2025Россия

Российские военные эвакуировали новую группу жителей курского приграничья

ТАСС: Еще четырех человек эвакуировали из-под обстрелов в Суджанском районе
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военнослужащие эвакуировали еще четырех жителей из Суджанского района Курской области, который находится под обстрелами со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил источник ТАСС в силовых структурах.

«В Гуеве оставались наши граждане, которых противник пытался использовать как живой щит. Северяне ежедневно проводили операции по спасению жителей села, зачастую вынося на носилках через лесные массивы пожилых людей», — сообщил собеседник агентства.

По его информации, ВСУ продолжают вести обстрел населенных пунктов, которые были освобождены российскими военными. В качестве целей они выбирают мирных граждан и представителей российских силовых структур, которые в том числе эвакуируют тела украинских солдат.

Россия вернула населенный пункт Гуево Курской области под свой контроль во вторник, 8 апреля. Как сообщали в Минобороны, село освободили бойцы группировки войск «Север». В сети также опубликовали кадры из освобожденного Гуево. Одна из эвакуированных из Гуево жительниц рассказала, что бойцы ВСУ выносили из домов даже батареи.

    Обсудить
    Последние новости

    Михаил Ефремов вышел из колонии по УДО. Чем он собирается заняться после освобождения?

    В российской колонии заключенный расправился с педофилом

    Порты в США забились тысячами автомобилей

    Американцы захотели оставить технику на покинутой ими базе в Польше

    Артемий Лебедев похвалил музей бомжей

    Врач успокоила желающих похудеть любителей сладкого

    Грузовик с формой и маскировочными сетями для бойцов сгорел по пути в зону СВО

    НАТО предрекли потерю смысла для США и развал

    Двое детей погибли при обрушении многоквартирного жилого дома в российском регионе

    Глава Космического командования США заявил о необходимости разместить оружие в космосе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше