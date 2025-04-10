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11:30, 10 апреля 2025Россия

Собчак упрекнули за критику демонстрации тела напавшего на пост ДПС в Чечне подростка

Политолог Шумилин: Собчак задает неверные вопросы о демонстрации тела чеченца
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Блогер и медиаменеджер Ксения Собчак задает неверные вопросы в своей критике публичной демонстрации тела напавшего на пост ДПС в Чечне подростка. В этом ее упрекнул российский политолог и блогер Вадим Шумилин, реакция на критику опубликована в Telegram-канале публициста.

Известно, что тело 17-летнего Эскерхана Хумашева, который с ножом напал на сотрудников ДПС, выставили на всеобщее обозрение в Ачхой-Мартане в Чечне. Тело чеченца бросили на асфальте возле администрации Ачхой-Мартанского муниципального района. На опубликованных видео запечатлены собравшиеся рядом люди, окружившие лежащего подростка. Предположительно, среди них были и родственники Хумашева.

Политолог Шумилин отметил, что в осторожной критике действий чеченских властей Ксения Собчак задает вопрос о сроках превращения Чечни в Россию, и его постановка неверна.

«Ксения Анатольевна явно неправа. Вопрос, заданный ею, совсем не вечен и давно уже приказал долго жить. Сейчас на повестке дня другой: "Когда Россия начнет жить как Чечня?"» — написал в блоге публицист.

Ранее сообщалось, что Кадыров поручил выдворить с территории региона отцов и братьев Хумашева, а также организаторов нападения на пост ДПС. Глава республики также распорядился изъять их имущество.

ЖЗЛ
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