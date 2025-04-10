«Удар в спину». Алиев заявил о попытке госпереворота в Азербайджане. Как с этим связаны США?

Алиев рассказал, что по заказу США в Азербайджане готовили госпереворот

Президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал о попытке «печально известных институтов» устроить госпереворот в стране. Глава государства не уточнил, когда именно планировалось свержение власти, однако заметил, что в то время правящие круги «были немного наивны и даже не могли себе представить, что те, кто улыбался в лицо, хочет нанести удар в спину».

Во время выступления на международном форуме на тему «К новому миропорядку» политик рассказал о вмешательстве западных стран во внутренние дела страны. По его словам, в предыдущие годы они пытались влиять на выборный процесс при помощи средств от западных НПО и антиазербайджанской информационной компании. А Баку не мог полностью контролировали эти финансовые потоки, признал Алиев.

Именно поэтому, указал он, созданный правительством США для продвижения демократии Национальный демократический институт (NDI) замышлял государственный переворот в Азербайджане.

Мы отследили более одного миллиона долларов, которые были сняты с банковского счета, а затем обнаружили часть этих денег в арендованных квартирах активистов оппозиции, вместе с коктейлями Молотова и инструкциями по нападению на правительственные здания и полицейских Ильхам Алиев президент Азербайджана

Алиев указал, что были также попытки организации «оранжевой революции» в Баку в 2005 году. Президент Азербайджана обвинил в этом Государственный департамент США. «Раньше это было просто. Сейчас сложнее. Во-первых, мы установили полный контроль над финансовой системой. Во-вторых, все так называемые гранты, которые предоставлялись так называемым местным НПО, а фактически филиалам оппозиции, теперь подлежат регистрации», — указал он.

Фото: Bernd von Jutrczenka / dpa / Globallookpress.com

Ранее в Киргизии предотвратили попытку госпереворота

9 апреля Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии заявил о предотвращении попытки государственного переворота в республике.

По информации спецслужбы, группа заговорщиков хотела снять «фейковый провокационный» видеоролик, в котором якобы избитая полуобнаженная киргизская девушка рассказывает, как над ней надругались иностранные граждане.

Эта запись должна было затронуть национальные патриотические чувства и спровоцировать представителей неорганизованной молодежи страны, сообщили в ГКНБ. Затем специально подготовленные боевые группы с огнестрельным оружием должны были устроить драки и погромы в местах работы и жительства иностранцев в Бишкеке.

Уточнялось, что провокации и беспорядки планировали и в отношении граждан Киргизии и представителей правоохранительных органов.

В Таджикистане осудили экс-главу МИД и других политиков за попытку госпереворота

В феврале 2025 года за попытку госпереворота были осуждены экс-глава МИД Таджикистана Хамрохон Зарифи и ряд других политиков. Об этом сообщил первый замглавы Верховного суда республики Шавкат Лутфуллозода.

По его словам, Зарифи, а также председателя Демократической партии Таджикистана Саидджафар Усмонзода приговорили к 27 годам лишения свободы. Бывший заместитель председателя Демпартии приговорен Ахмадшох Комилзода и заместитель председателя Социал-демократической партии Шокирджон Хакимов были осуждены на 18 лет.

Фото: Али Кямал / РИА Новости

Бывший председатель Верховного совета Таджикистана Акбаршо Искандаров, исполнявший с 1991 по 1992 год обязанности президента страны, также приговорен к 18 годам лишения свободы. В деле о госперевороте фигурировали бывший работник органов безопасности Нурамин Ганизода и экс-сотрудник МИД республики Абдулфайз Атои, которых приговорили к 18 и 17 годам лишения свободы. Кроме того, племянница Шокирджона Хакимова Рухшона Хакимова приговорена судом к заключению на восемь лет.

Уголовное дело против таджикистанских политиков было возбуждено в августе 2024 года. Детали обвинения засекречены.