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13:35, 10 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В СПЧ призвали Чечню соблюдать законы России после демонстрации тела подростка на площади

Член СПЧ Кабанов напомнил о законах из-за демонстрации тела подростка в Чечне
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Субъекты обязаны соблюдать законы Российской Федерации, вне зависимости от эмоционального контекста, который может сопровождать борьбу с терроризмом, заявил в разговоре с «Лентой.ру» член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Кирилл Кабанов. Так он отреагировал на демонстрацию в Чечне тела подростка, напавшего на пост ДПС.

«Понятно, что с терроризмом надо бороться жестко. Но есть две вещи: это этика и законы Российской Федерации, — сказал Кабанов. — Наша страна сильна своими законами. Есть регионы со своими традициями, но чтобы государственная система оставалась единой, были придуманы законы».

Он подчеркнул, что законы страны обязаны соблюдать все ее субъекты, и призвал воздерживаться от эмоциональных поступков в отношении преступников.

«Позиция СПЧ в этом вопросе ясна. Что будут делать госорганы, в том числе надзорные — их дело», — заключил собеседник «Ленты.ру».

О нападении 17-летнего подростка с ножом на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан стало известно 8 апреля. По данным Следственного комитета Чечни, преступник успел ранить сотрудников патрульно-постовой службы, после чего был ликвидирован ответным огнем. Тело молодого человека выставили на площади напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат — сила».

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