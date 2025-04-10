Выставленное на площади в Чечне тело напавшего на пост ДПС подростка сняли на видео

Опубликовано видео с телом напавшего на пост ДПС подростка на площади в Чечне

В сети появились видео с телом 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, выставленным на всеобщее обозрение на площади города Ачхой-Мартана в Чечне, где, по утверждению властей региона, он напал на пост сотрудников ДПС. Ролики опубликовала Baza в Telegram.

На первой записи бездыханный подросток лежит, вероятно, напротив жилых домов, а рядом с ним проезжают машины. Последующие кадры сняты, предположительно, на городской площади у администрации Ачхой-Мартанского муниципального района, где тело Хумашева, размещенное напротив портрета главы Чечни Рамзана Кадырова и надписи «Ахмат — сила», окружили десятки людей. По информации издания, среди них могут быть родственники юноши. Кроме того, в толпе видно нескольких полицейских.

Ранее Кадыров поручил правоохранительным органам выгнать из Чечни семьи Хумашева и организаторов нападения на пост ДПС, а также изъять имущество их отцов и братьев. Глава республики заявил, что организацией преступления руководил украинец. По его словам, основным куратором выступил 32-летний уроженец Красноармейска Донецкой области (ныне — Донецкая народная республика), который сейчас является гражданином Украины и прописан в Киевской области.

О нападении местного жителя с ножом на пост ДПС в городе Ачхой-Мартан стало известно 8 апреля. Как сообщило региональное управление Следственного комитета, преступник успел ранить сотрудников патрульно-постовой службы, после чего был ликвидирован ответным огнем. На следующий день чеченская телерадиокомпания «Грозный» показала в эфире фотографию 17-летнего подростка, которого власти региона назвали виновным в резне.