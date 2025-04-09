В Чечне показали фото подростка, зарезавшего полицейского на посту ДПС. Кадыров приказал выдворить его семью из региона

Чеченское ТВ показало фото подростка, напавшего на пост ДПС

Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» показала фотографию 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на сотрудников патрульно-постовой службы в Ачхой-Мартане.

Фото появилось в репортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова, посвященного нападению. В сюжете заявили, что подросток — выходец из села, проживавший в Москве. Baza же ранее сообщала, что Хумашев жил всего в километре от этого поста ДПС.

Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего

Кадыров поручил выдворить с территории региона отцов и братьев Хумашева, а также организаторов нападения на пост ДПС. Он также распорядился изъять их имущество.

МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС Рамзан Кадыров глава Чечни

В сюжете телерадиокомпании «Грозный» отметили, что жители республики также требовали «изгнать как родственников [напавшего], так и родственников тех, кто спровоцировал его и направил на преступление».

Кадыров также сообщил, что организацией нападения руководил украинец. По его данным, предполагаемого основного куратора зовут Андрей, ему 32 года, он родился в Красноармейске Донецкой области (ныне — ДНР), сейчас он гражданин Украины и живет, согласно прописке, в Киевской области.

По его словам, некоторые из других кураторов находятся в Турции.

Хумашев напал с ножом на двух полицейских, один не выжил

Вечером 7 апреля подросток напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС в селе Ачхой-Мартан. Ответным огнем его ликвидировали.

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Молодой человек вонзил нож в грудь 38-летнего прапорщика по имени Рамзан, а затем кинулся на его 20-летнего напарника по имени Расул. Оба раненных сотрудника были доставлены в больницу, но спасти удалось только одного.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.