Чеченская государственная телерадиокомпания «Грозный» показала фотографию 17-летнего подростка Эскерхана Хумашева, напавшего на сотрудников патрульно-постовой службы в Ачхой-Мартане.
Фото появилось в репортаже с совещания главы республики Рамзана Кадырова, посвященного нападению. В сюжете заявили, что подросток — выходец из села, проживавший в Москве. Baza же ранее сообщала, что Хумашев жил всего в километре от этого поста ДПС.
Кадыров поручил выдворить из Чечни семью напавшего
Кадыров поручил выдворить с территории региона отцов и братьев Хумашева, а также организаторов нападения на пост ДПС. Он также распорядился изъять их имущество.
МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выдворить с территории республики отцов и братьев тех, кто стоит за этим. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать. То же самое касается и того, кто напал на пост ДПС
В сюжете телерадиокомпании «Грозный» отметили, что жители республики также требовали «изгнать как родственников [напавшего], так и родственников тех, кто спровоцировал его и направил на преступление».
Кадыров также сообщил, что организацией нападения руководил украинец. По его данным, предполагаемого основного куратора зовут Андрей, ему 32 года, он родился в Красноармейске Донецкой области (ныне — ДНР), сейчас он гражданин Украины и живет, согласно прописке, в Киевской области.
По его словам, некоторые из других кураторов находятся в Турции.
Хумашев напал с ножом на двух полицейских, один не выжил
Вечером 7 апреля подросток напал с ножом на сотрудников патрульно-постовой службы на посту ДПС в селе Ачхой-Мартан. Ответным огнем его ликвидировали.
Молодой человек вонзил нож в грудь 38-летнего прапорщика по имени Рамзан, а затем кинулся на его 20-летнего напарника по имени Расул. Оба раненных сотрудника были доставлены в больницу, но спасти удалось только одного.
Следователи возбудили уголовное дело по статье 317 («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») УК РФ.