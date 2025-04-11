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06:04, 11 апреля 2025Путешествия

Пострадавшая при крушении батискафа в Египте россиянка скончалась

«Известия»: Пострадавшая при крушении батискафа в Египте россиянка скончалась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Пострадавшая при крушении батискафа «Синдбад» в Египте гражданка России скончалась, сообщают «Известия» со ссылкой на ее отца.

По его словам, россиянка умерла вечером 9 апреля. С момента крушения девочка была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Таким образом общее число погибших при крушении батискафа в Египте возросло до семи человек.

Батискаф «Синдбад», на борту которого находились 45 туристов, затонул в Египте 27 марта. Большинство людей спаслись, их доставили в больницы, однако шестерым пассажирам, в том числе двоим детям, выжить не удалось.

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