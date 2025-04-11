Раскрыты итоги переговоров России и США в Стамбуле

РИА Новости: Заявления РФ и США показали наличие необходимой политической воли

Заявления российской и американской сторон касательно итогов встречи делегаций двух стран в Стамбуле показали позитивный настрой и наличие необходимой политической воли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Пока рано делать какие-либо выводы, но заявления России и США по итогам консультаций показывают позитивный настрой и наличие необходимой политической воли стран. Мы не вмешиваемся в сам переговорный процесс. Несомненно, будет отлично, когда дискуссии приведут к конкретным результатам», — передает агентство слова турецкого дипломатического источника на правах анонимности.

Дополнительно сообщается, что в данный момент Турции неизвестны приблизительные сроки следующих переговоров российских и американских представителей, поскольку именно Москва и Вашингтон согласовывают технические детали будущей встречи.

Ранее Государственный департамент США сообщил, что консультации в Стамбуле прошли конструктивно, также стороны обсудили возможность проведения скорой новой встречи. В ведомстве также указали, что сроки и место ее проведения, а также состав группы представителей стран «будут определены позже».

