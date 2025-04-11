Роскомнадзор выпустил рекомендацию для использующих VPN

РКН порекомендовал компаниям отказаться от иностранного шифрования в VPN

Роскомнадзор опубликовал рекомендацию, в которой говорится, что российским частным компаниям, использующим VPN, следует отказаться от иностранных протоколов шифрования. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Рекомендуем при передаче данных отказаться от иностранных протоколов шифрования, используемых в том числе приложениями, предоставляющими доступ к запрещенной информации», — указывается в нем.

Однако в ведомстве допустили, что некоторые организации не могут последовать этой рекомендации из-за технической необходимости. Для них могут сделать исключение, но тогда компания должна предоставить в Роскомнадзор некоторые данные: информацию об организации, используемый протокол подключения, IP-адрес подключения, цель использования соединения.

В октябре 2024 года Роскомнадзор сообщил, что в течение года было заблокировано 197 VPN-сервисов. Это на 18 процентов больше, чем в 2023 году.