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20:59, 11 апреля 2025Спорт

«Русских» вернули в перевод речи Овечкина после критики

NHL Europe вернула упоминание русских в перевод речи Овечкина после критики
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Geoff Burke / Imagn Images / Reuters

NHL Europe удалил из соцсетей видео с ошибочным переводом речи российского капитана «Вашингтон Кэпиталс» Александра Овечкина после снайперского рекорда Национальной хоккейной лиги (НХЛ). В этом убедился корреспондент «Ленты.ру».

На первоначальном видео, где Овечкин произносит «Russians, we did it» («Русские, мы сделали это»), в субтитрах появлялась фраза «Watching, we did it» («Зрители, мы сделали это»). После этого организация подверглась критике. В настоящий момент на странице опубликовано видео с правильными субтитрами и упоминанием русских.

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6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. Россиянин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

После Овечкин рассказал, что счастлив быть русским человеком. «Русский человек — первый во всем мире по голам», — отметил хоккеист.

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