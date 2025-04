В Госдуме обвинили Европу в русофобии из-за отношения к Овечкину

Олимпийская чемпионка Журова обвинила Европу в русофобии из-за Овечкина

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова обвинила Европу в русофобии из-за отношения к российскому капитану клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» Александру Овечкину. Ее слова приводит Life.ru.

«Саша Овечкин специально, отчасти на эмоциях, сказал: "Русские, мы сделали это". (...) Он хотел таким образом обозначить, что он сделал для своей страны и ее продвижения в мире. (...) Европе, к сожалению, это не нравится», — заявила Журова. Она отметила, что в Америке нормально отреагировали на слова хоккеиста.

По мнению Журовой, это показало продолжение русофобских настроений в Европе. «Это же странно. Особенно такой триумфальный момент подредактировать, как тебе надо, подрезать там, где тебе выгодно. Куда это годится?» — добавила депутат.

Ранее сообщалось, что на кадрах из аккаунта NHL Europe Овечкин произносит фразу: «Russians, we did it» («Русские, мы сделали это»). Однако в субтитрах появляются слова: «Watching, we did it» («Зрители, мы сделали это»).

6 апреля Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, ранее принадлежавший канадцу Уэйну Гретцки. После этого он рассказал, что счастлив быть русским человеком.