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01:34, 11 апреля 2025Спорт

Официальный аккаунт НХЛ заменил слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина

Официальный аккаунт НХЛ убрал слово «русские» в субтитрах к речи Овечкина
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Официальный аккаунт Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Европе в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) опубликовал речь российского хоккеиста Александра Овечкина в честь 895-й забитой шайбы, убрав из субтитров слово «русские». Об этом сообщает ТАСС.

На опубликованных кадрах в своей речи Овечкин произносит фразу «Russians, we did it» («Русские, мы сделали это»), однако в это время в субтитрах появляется другая фраза: «Watching, we did it» («Зрители, мы сделали это»). Замена слова никак не объясняется.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ, принадлежавший Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс».

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