Суд Лондона вынес приговор бывшему губернатору Севастополя

Экс-губернатор Севастополя Овсянников получил срок в Британии за обход санкций

Суд Лондона приговорил бывшего губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова к трем годам и четырем месяцам лишения свободы за обход британских санкций. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд назначает наказание для подсудимого в виде 40 месяцев тюремного заключения», — зачитала приговор судья Сара Кокерилл.

Кроме того, суд приговорил брата экс-губернатора, бизнесмена Алексея Овсянникова к одному году и трем месяцам условно по обвинению в оказании помощи в обходе санкций. Как отмечает агентство, супругу бывшего чиновника Екатерину Овсянникову, также проходившую по этому делу, присяжные оправдали.

Чиновника задержали в Лондоне 22 января, его обвиняют в нарушении санкционного режима и отмывании денег. В частности, ему вменяют приобретение автомобиля за 54 тысячи фунтов и оплату обучения детей в частной школе. Кроме Овсянникова фигурантами дела стали его жена и брат, все трое не признают себя виновными.

Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2017-2019 годах, затем был назначен заместителем министра промышленности и торговли России, но в 2020 году после скандала уволен и исключен из «Единой России».

