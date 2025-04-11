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10:21, 11 апреля 2025Путешествия

Туристов из Европы закидали камнями в стране СНГ

Поезд с туристами из Европы закидали камнями в Чуйской области Киргизии
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

В Киргизии местные закидали камнями поезд с туристами из Европы на перегоне Кант — Аламедин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу госпредприятия «Кыргыз темир жолу» («Киргизские железные дороги») в стране СНГ.

В компании выразили обеспокоенность в связи со случившимся. Уточняется, что неизвестные разбили камнями окна в вагонах составов. Также известно, что пострадал сотрудник. Поезд следовал из Иссык-Кульской области в Чуйскую область, где все и произошло.

В «Киргизский железных дорогах» обратились к согражданам с просьбой быть более сознательными и проявить гражданскую ответственность. Нарушителям порядка пригрозили последствиями согласно законодательству республики.

Ранее турист из Италии впал в кому после жестокого избиения в баре на популярном европейском курорте Лансароте, Испания. Когда 30-летний Сальваторе Синагра наслаждался игрой в настольный футбол во время похода в бар с друзьями, у него возник конфликт с другими посетителями заведения.

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