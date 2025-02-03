Турист оказался в реанимации с проломленным черепом после похода в бар на курорте Европы

Турист из Италии впал в кому после избиения в баре на Лансароте

Турист из Италии впал в кому после жестокого избиения в баре на популярном европейском курорте Лансароте, Испания. Подробностями истории поделился портал The Pinnacle Gazette.

Когда 30-летний Сальваторе Синагра наслаждался игрой в настольный футбол во время похода в бар с друзьями, у него возник конфликт с другими посетителями заведения. После того как он вышел покурить на улицу, оппоненты избили его и проломили ему череп. Пострадавший с тяжелыми травмами оказался в реанимации. По сообщениям очевидцев, у участников нападения были в руках стальные прутья или кастеты.

«Испанская полиция сообщила мне, что ведет расследование, но пока никакого прогресса нет, — рассказал отец туриста Андреа журналистам La Stampa. — Мой сын борется за свою жизнь, а я даже не знаю, почему на него напали».

Изначально Синагра лечили в местной клинике на Лансароте, но из-за серьезности полученных травм его перевели в больницу города Лас-Пальмас. После проведения сложной операции по удалению обширной гематомы на мозге врачи предупредили семью о возможных необратимых последствиях для здоровья их сына.

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