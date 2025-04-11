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07:38, 11 апреля 2025Бывший СССР

Уклонявшийся от службы в ВСУ прокурор устроился работать в ТЦК

Уклонявшийся от службы в ВСУ прокурор Ильницкий устроился работать в ТЦК
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters / Inna Varenytsia

В июле 2024 года львовского экс-прокурора Ростислава Ильницкого, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу, мобилизовали в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Сейчас он устроился работать в ТЦК (аналог военкомата на Украине), пишет 24 Канал.

«Пока громадяне думали, что прокурор-ухилянт отдает долг "неньке", Ильницкий был трудоустроен в ТЦК», — говорится в сообщении. Это стало известно после того, как он подал декларацию о доходах, где в качестве места работы указал Закарпатский областной ТЦК.

Ранее на Украине задумали лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе образование, а также тех, кто получает образование за границей. О согласовании инициативы объяснил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

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