Уклонявшийся от службы в ВСУ прокурор Ильницкий устроился работать в ТЦК

В июле 2024 года львовского экс-прокурора Ростислава Ильницкого, которого подозревают в подделке документов для выезда за границу, мобилизовали в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Сейчас он устроился работать в ТЦК (аналог военкомата на Украине), пишет 24 Канал.

«Пока громадяне думали, что прокурор-ухилянт отдает долг "неньке", Ильницкий был трудоустроен в ТЦК», — говорится в сообщении. Это стало известно после того, как он подал декларацию о доходах, где в качестве места работы указал Закарпатский областной ТЦК.

Ранее на Украине задумали лишить отсрочки от мобилизации студентов, получающих второе образование, а также тех, кто получает образование за границей. О согласовании инициативы объяснил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).