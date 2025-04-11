Украина получила миллиарды евро на оборону от двух стран Европы

Умеров: Украина получила деньги на оборону от ФРГ и Великобритании

Украина получила военную помощь на оборону от ФРГ. О факте передаче денег Киеву от Берлина написал министр обороны постсоветской страны Рустем Умеров на своей странице в социальной сети X.

«Я благодарен народу и правительству Германии (...) за сегодняшнее объявление об 11 миллиардах евро дополнительной военной поддержки Украины до 2029 года», — написал глава украинского оборонного ведомства. Умеров также написал о поставках Берлином ракет Patriot и танков Leopard.

Кроме того, министр обороны Украины написал о выделении Великобританией военной помощи в размере 450 миллионов фунтов стерлингов (около 518 миллионов евро). Деньги пойдут на ремонт оборудования, закупку радиолокационных систем и сотен тысяч беспилотников, пишет Умеров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев добьется передачи большего количества систем противовоздушной обороны (ПВО) во время встречи контактной группы по помощи Украина в формате «Рамштайн». Он также заявил, что Вооруженные силы Украины «научились сбивать уж очень много ракет».