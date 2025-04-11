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05:28, 11 апреля 2025Силовые структуры

В Лондоне вынесут приговор бывшему губернатору Севастополя

Суд Лондона 11 апреля вынесет приговор экс-губернатору Севастополя Овсянникову
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В Лондоне 11 апреля состоится заседание суда, на котором вынесут приговор бывшему губернатору Севастополя Дмитрию Овсянникову. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечает агентство, приговор огласят и брату экс-губернатора Алексею. Они оба обвиняются в обходе антироссийских санкций. Также по делу проходила и жена Дмитрия Екатерина, но ее в итоге оправдали по всем пунктам обвинения.

Чиновника задержали в Лондоне 22 января. Судебный процесс по делу начался 10 апреля. В частности, Овсянникову вменяют приобретение автомобиля за 54 тысячи фунтов и оплату обучения детей в частной школе.

Дмитрий Овсянников занимал пост губернатора Севастополя в 2017-2019 годах, затем был назначен заместителем министра промышленности и торговли России, но в 2020 году после скандала уволен и исключен из «Единой России».

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