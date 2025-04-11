Ягудин поделился экстремальным способом похудения

Ягудин: Во время похудения ел кашу на воде и одно яблоко в день

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин на канале ДоброFon в YouTube поделился экстремальным способом похудения.

Спортсмен рассказал, что прибегнул к нему в ходе карьеры, когда понял, что его вес не позволяет ему спокойно выступать. Худеть фигуристу помогала его тренер Татьяна Тарасова.

«Татьяна Анатольевна варила кашу с утра на воде, плюс одно яблоко или один банан в день и чашечка кофе. Все. Помогло ли это? Да. Тысяча процентов. Был худым и красивым», — заявил Ягудин.

Ранее фигурист вспомнил о желании уйти из спорта за полгода до победы на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити. Он добавил, что от этого решения его отговорила Тарасова.

На Играх в Солт-Лейк-Сити Ягудин одержал победу, обойдя соотечественника Евгения Плющенко. Кроме того, он является четырехкратным чемпионом мира.