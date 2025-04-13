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10:36, 13 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали интенсивное продвижение ВС РФ под Дзержинском

Страна.ua: ВС России продвинулись в районе Валентиновки в ДНР
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России продвинулись в районе Валентиновки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщает «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По их информации, Российские войска продвинулись к юго-западу от населенного пункта. Там они интенсивно наступают в течение нескольких дней подряд, пишет «Страна».

Сообщается также о боях в районе села Валентиновка в ДНР. О продвижении говорится и в районе трассы до Константиновки.

Ранее на Украине признали продвижение ВС РФ в ДНР на других участках. Сообщается, что Российская армия в последние дни активно наступала у Пантелеймоновки и Александрополя.

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