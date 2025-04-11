На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

Deep State: ВС России продвинулись в районе Пантелеймоновки и Калиново в ДНР

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Успехи Вооруженных сил (ВС) России признал украинский аналитический ресурс Deep State в своем Telegram.

Сообщается, что российские войска в последние дни активно наступали у Пантелеймоновки и Александрополя. По информации Telegram-канала, армии России удалось найти слабые места в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взять оба населенных пункта.

Кроме того, российские подразделения продвинулись в районе Архангельского. Также, по информации аналитического ресурса, под полным контролем ВС России находится Калиново.

Днем 11 апреля стало известно о взятии армией РФ села Катериновка. Оно расположено в Донецкой народной республике.