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18:00, 11 апреля 2025Бывший СССР

На Украине признали продвижение ВС России в ДНР

Deep State: ВС России продвинулись в районе Пантелеймоновки и Калиново в ДНР
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные продвинулись в Донецкой народной республике (ДНР). Успехи Вооруженных сил (ВС) России признал украинский аналитический ресурс Deep State в своем Telegram.

Сообщается, что российские войска в последние дни активно наступали у Пантелеймоновки и Александрополя. По информации Telegram-канала, армии России удалось найти слабые места в обороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) и взять оба населенных пункта.

Кроме того, российские подразделения продвинулись в районе Архангельского. Также, по информации аналитического ресурса, под полным контролем ВС России находится Калиново.

Днем 11 апреля стало известно о взятии армией РФ села Катериновка. Оно расположено в Донецкой народной республике.

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