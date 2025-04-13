Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Акрон
Сегодня
14:30 (Мск)
Факел
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Ливерпуль
Сегодня
16:00 (Мск)
Вест Хэм Юнайтед
Англия — Премьер-лига|32-й тур
Зенит
Сегодня
17:00 (Мск)
Краснодар
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Алавес
Сегодня
17:15 (Мск)
Реал Мадрид
Испания — Примера|31-й тур
Химки
Сегодня
19:30 (Мск)
Крылья Советов
Мир Российская Премьер-лига|24-й тур
Лацио
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|32-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
01:00 (Мск)
Коламбус Блю Джекетс
НХЛ — регулярный чемпионат
13:18, 13 апреля 2025Спорт

Олимпийская чемпионка поставила Норвегию в пример России по инфраструктуре для лыжников

Юлия Чепалова поставила Норвегию в пример России по инфраструктуре для лыжников
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Alexander Chernykh / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова поставила Норвегию в пример России по уровню развития инфраструктуры для лыжных гонок. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

«Я призываю вообще регионы, чтобы они создавали такие условия, чтобы было как в Норвегии, где люди рождаются с лыжами», — заявила Чепалова. Она добавила, что сейчас высококлассных комплексов для проведения лыжных гонок в России не хватает.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что иностранцы следят за российскими турнирами и завидуют. Она также отметила, что не смотрит международные старты, так как они ей неинтересны.

Чепалова одержала победу в 30-километровой гонке на Играх-1998 в Нагано, стала первой в личном спринте на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити и победила в составе эстафетной команды на Олимпиаде-2006 в Турине. Она также является двукратной чемпионкой мира.

    Обсудить
    Последние новости

    Депутат Рады заявила об ударе ВС России по скоплению военных в центре Сум

    Названы шесть причин регулярно выполнять приседания мужчинам

    Экс-аналитик ЦРУ восхитился терпением Путина

    Показаны кадры с моментом нанесения граффити в честь Паши Техника на стене Цоя

    В Минобороны России раскрыли потери ВСУ в Курской области

    Резкое требование Европы к ВСУ объяснили

    Участник популярного шоу попал в неловкую ситуацию в эфире из-за секс-игрушки

    Пресс-секретарь президента России рассказал о зарабатывающей больше него жене

    У Камчатки произошло землетрясение

    Показана карта предполагаемого раздела мира между Россией, США и Китаем

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше