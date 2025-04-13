Олимпийская чемпионка поставила Норвегию в пример России по инфраструктуре для лыжников

Юлия Чепалова поставила Норвегию в пример России по инфраструктуре для лыжников

Трехкратная олимпийская чемпионка Юлия Чепалова поставила Норвегию в пример России по уровню развития инфраструктуры для лыжных гонок. Об этом сообщает «ВсеПроСпорт».

«Я призываю вообще регионы, чтобы они создавали такие условия, чтобы было как в Норвегии, где люди рождаются с лыжами», — заявила Чепалова. Она добавила, что сейчас высококлассных комплексов для проведения лыжных гонок в России не хватает.

Ранее глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе заявила, что иностранцы следят за российскими турнирами и завидуют. Она также отметила, что не смотрит международные старты, так как они ей неинтересны.

Чепалова одержала победу в 30-километровой гонке на Играх-1998 в Нагано, стала первой в личном спринте на ОИ-2002 в Солт-Лейк-Сити и победила в составе эстафетной команды на Олимпиаде-2006 в Турине. Она также является двукратной чемпионкой мира.