Стало известно о разочаровании Трампа в своих советниках после введения тарифов

Bild: Трамп разочаровался в своих советниках после введения тарифов

Президент США Дональд Трамп разочаровался в своих советниках после введения жестких тарифов. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Как стало известно журналистам, введение американских пошлин пошло не по тому сценарию, на который рассчитывал глава Белого дома при содействии ряда чиновников.

«Рост цен рассматривается как четкий сигнал о том, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом США Дональдом Трампом против всего мира, идет не по плану», — отмечается в публикации.

Издание допустило, что некоторые близкие к американскому лидеру фигуры, такие как министр торговли Говард Лютник и советник по торговым вопросам Питер Наварро будут отодвинуты на второй план. Второй, по мнению авторов статьи, может стать козлом отпущения в случае провала кампании по введению тарифов.

В начале апреля администрация Трампа утвердила повышенные пошлины для 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда стран, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки оказались в несколько раз выше.

После многократных жалоб со стороны торговых партнеров США глава Белого дома объявил о приостановке повышенных тарифов для 75 стран. Исключением стал Китай, продукцию которого в итоге обложили ставкой в 145 процентов. Пекин в ответ повысил пошлины на товары из США до 125 процентов.

