Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:46, 13 апреля 2025Мир

Стало известно о разочаровании Трампа в своих советниках после введения тарифов

Bild: Трамп разочаровался в своих советниках после введения тарифов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп разочаровался в своих советниках после введения жестких тарифов. Об этом пишет немецкая газета Bild.

Как стало известно журналистам, введение американских пошлин пошло не по тому сценарию, на который рассчитывал глава Белого дома при содействии ряда чиновников.

«Рост цен рассматривается как четкий сигнал о том, что тарифная война, развязанная 78-летним президентом США Дональдом Трампом против всего мира, идет не по плану», — отмечается в публикации.

Издание допустило, что некоторые близкие к американскому лидеру фигуры, такие как министр торговли Говард Лютник и советник по торговым вопросам Питер Наварро будут отодвинуты на второй план. Второй, по мнению авторов статьи, может стать козлом отпущения в случае провала кампании по введению тарифов.

В начале апреля администрация Трампа утвердила повышенные пошлины для 185 стран. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда стран, включая ближайших союзников Вашингтона, ставки оказались в несколько раз выше.

После многократных жалоб со стороны торговых партнеров США глава Белого дома объявил о приостановке повышенных тарифов для 75 стран. Исключением стал Китай, продукцию которого в итоге обложили ставкой в 145 процентов. Пекин в ответ повысил пошлины на товары из США до 125 процентов.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп продлил действие санкций против России

    Стало известно о разочаровании Трампа в своих советниках после введения тарифов

    Губернатор ХМАО взял на контроль взрыв в жилом доме

    Симоньян предрекла разделение Украины по примеру Польши

    Депутата Рады возмутило требованию «закрыть рот» на тему всеобщей мобилизации

    Африканская республика захотела получить признание Трампа

    Ученые заявили, что нашли под пирамидами легендарный загробный мир и библиотеку атлантов. Что не так с их исследованием?

    Врачи впервые в мире пересадили мужчине чужие сперматозоиды. Зачем они это сделали и как это поможет победить бесплодие?

    «Вашингтон» без Овечкина проиграл с рекордным счетом в сезоне

    Военкор сообщил о ликвидации майора ВСУ при ударе по командному пункту в Сумской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше