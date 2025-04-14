Евросоюз приостановил ответные меры против американского импорта

ЕК: Власти ЕС приостановили на 3 месяца ответные меры против импорта из США

Власти Евросоюза (ЕС) приостановили с 14 апреля ответные меры против американского импорта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз Еврокомиссии (ЕК).

Вышеуказанное решение будет действовать три месяца, до 14 июля 2025 года, уточнили в ЕК. Если в указанные сроки Вашингтону и Брюсселю не удастся прийти к компромиссному решению или вовсе отменить взаимные пошлины, власти ЕС оставляют за собой право ввести контрмеры против американского импорта на общую сумму в 21 миллиард евро. «Нужно дать время и пространство для переговоров между ЕС и США», — заключили в ЕК.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп утвердил резкое повышение импортных пошлин на продукцию из 185 стран в начале апреля. Базовая ставка составила 10 процентов, однако для ряда государств, включая ключевых союзников Вашингтона, тарифы оказались в несколько раз выше. Так, для ЕС власти США установили тариф в 20 процентов от таможенной стоимости.

Однако вскоре Трамп сделал 90-дневную паузу во введении импортных пошлин на товары из 75 стран. В этот список попал в том числе ЕС. Глава Белого дома объяснил свое решение в том числе растущей паникой на глобальном рынке из-за ужесточения торгово-экономической политики США. Главным условием для ее смягчения Трамп назвал уступки со стороны властей государств, в отношении продукции которых были ранее введены повышенные пошлины.

Европейское издание Politico со ссылкой на документ ЕК ранее сообщало, что ответные таможенные меры ЕС против американского импорта должны были затронуть поставки продукции из так называемых «красных» штатов, население которых представляет собой основную электоральную базу Трампа. Речь шла о повышении европейских тарифов на ввоз таких товаров из США, как соевые бобы, мясо, табак, железо, сталь и алюминий. В случае полноценной торговой войны между Соединенными Штатами и ЕС, предупреждал еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, глобальный ВВП может потерять 7 процентов.