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14:34, 14 апреля 2025Россия

Генерал авиации объяснил уничтожение украинских F-16 российской системой ПВО

Генерал-майор Попов: F-16 ВВС Украины становятся легкой мишенью для ПВО России
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские истребители F-16, переданные войскам Украины, в прифронтовой зоне становятся легкой мишенью для ракетных комплексов. Так уничтожение украинских F-16 российской системой ПВО объяснил в беседе с газетой «Взгляд» генерал-майор авиации Владимир Попов.

По его мнению, числящиеся сейчас в рядах украинцев самолеты, такие как F-16 и Mirage, уместны только для интегрирования в зональной области ПВО. Помимо этого, они должны действовать совместно с зенитно-ракетными комплексами. В зоне специальной военной операции (СВО) истребители, наоборот, становятся легкими мишенями.

«У американских машин возникают проблемы из-за плохой координации с украинскими наземными ПВО», — заявил Попов. Он же добавил, что экспортные варианты истребителя поставляются с не самыми прогрессивными автоматическими системами управления и защиты. Затем в истребителях установлена упрощенная система опознавания.

Кроме того, эргономика F-16 не соответствует психофизиологическим особенностям человека. И это факт, подтвержденный авиационными врачами

Владимир Поповгенерал-майор авиации

На фоне всего этого, отметил генерал-майор авиации, пилоты не способны совершать противоракетные маневры. Также для них всегда существует большой риск того, чтобы попасться российским истребителям поколения 4++. В частности, таким самолетам, как Су-35С.

12 апреля ВСУ потеряли еще один истребитель F-16, его 26-летний пилот Павел Иванов погиб. Тогда же украинский президент Владимир Зеленский подтвердил уничтожение самолета, а российские военкоры предположили, что его могли сбить собственные силы ПВО. Позднее в Минобороны России сообщили, что самолет был сбит российской системой ПВО.

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