Минобороны сообщило о поражении F-16 российской системой ПВО

Минобороны: F-16 воздушных сил Украины был сбит российской системой ПВО

Минобороны РФ сообщило журналистам в воскресенье, что сбитый накануне самолет F-16 воздушных сил Украины был поражен именно российской системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины», — заявило ведомство в брифинге о ситуации в зоне СВО за минувшие сутки. Также средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 207 беспилотников самолетного типа.

Накануне выдвигались версии, что F-16 мог быть сбит украинской системой ПВО. Это предполагали как российские военкоры, напоминая, что на переданных Киеву F-16 отсутствует система распознавания «свой — чужой», так и депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Позднее источник среди украинских военных сообщил BBC, что истребитель все же был сбит российской ракетой. «Всего россияне выпустили по самолету три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса “воздух-воздух” Р-37», — рассказал собеседник агентства.

