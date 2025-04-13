Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:40, 13 апреля 2025Россия

Минобороны сообщило о поражении F-16 российской системой ПВО

Минобороны: F-16 воздушных сил Украины был сбит российской системой ПВО
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Radovan Stoklasa / Reuters

Минобороны РФ сообщило журналистам в воскресенье, что сбитый накануне самолет F-16 воздушных сил Украины был поражен именно российской системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины», — заявило ведомство в брифинге о ситуации в зоне СВО за минувшие сутки. Также средства ПВО сбили восемь управляемых авиационных бомб JDAM и семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, а также 207 беспилотников самолетного типа.

Накануне выдвигались версии, что F-16 мог быть сбит украинской системой ПВО. Это предполагали как российские военкоры, напоминая, что на переданных Киеву F-16 отсутствует система распознавания «свой — чужой», так и депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.

Позднее источник среди украинских военных сообщил BBC, что истребитель все же был сбит российской ракетой. «Всего россияне выпустили по самолету три ракеты. Это была либо управляемая зенитная ракета из состава наземного комплекса С-400, либо ракета класса “воздух-воздух” Р-37», — рассказал собеседник агентства.

    Обсудить
    Последние новости

    Песков раскрыл подробности диалога между Кремлем и Белым домом

    Верховный суд России определил право на выплаты родителям участников СВО

    Минобороны рассказало о поражении живой силы и техники бригады «Азов»

    Появились фото последствий взрывов в Сумах

    Россиянин пожил во Вьетнаме и назвал утомившие его вещи

    Россиянам назвали суточную допустимую дозу кофе. Сколько этого напитка можно выпить без вреда для здоровья?

    В США рассказали о заставляющей ВСУ отступать тактике Российской армии

    Минобороны сообщило о поражении F-16 российской системой ПВО

    В Польше назвали Трампа «лучшим шансом для мира на Украине»

    Футболист клуба РПЛ заявил о желании играть за «Спартак» после победы над красно-белыми

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше