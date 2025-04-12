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20:38, 12 апреля 2025Бывший СССР

В Раде допустили уничтожение F-16 украинской ПВО

Депутат Безуглая: уничтоженный истребитель F-16 могли сбить украинские военные
Вячеслав Агапов

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Потерпевший крушение F-16 могли сбить украинские военные. Уничтожение истребителя своей же системой ПВО допустила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая в Telegram-канале.

По словам депутата, система «свой — чужой» до сих пор не отрегулирована. Она отметила, что до сих пор не были опубликованы результаты расследования по инциденту с таким же истребителем, произошедшему в августе 2024 года.

Не выжившему во время боевого вылета летчику Военно-воздушных сил Украины Павлу Иванову было 26 лет, и он трижды был награжден орденами. С начала СВО он летал на Су-25, затем прошел обучение по управлению американскими истребителями F-16.

Уничтожение украинского самолета подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Он запросил доклады военных по этой боевой ситуации и пообещал установить все обстоятельства.

Первоначально в крушении истребителя заподозрили собственную систему ПВО: на переданных Киеву истребителях отсутствует система распознавания «свой — чужой». Поэтому профильные ведомства заверили, что расследование инцидента проведет специальная комиссия.

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