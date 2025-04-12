Украина потеряла еще один F-16 во время боевого вылета. Истребитель могли сбить собственные силы ПВО

В ВСУ заявили о гибели пилота F-16 Иванова во время боевого вылета

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли еще один истребитель F-16, его 26-летний пилот Павел Иванов погиб. Президент Владимир Зеленский подтвердил уничтожение самолета. Российские военкоры предположили, что самолет могли сбить собственные силы ПВО.

Специальная комиссия расследует гибель летчика

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, 12 апреля погиб 26-летний летчик Павел Иванов. По их данным, пилот выполнял боевое задание.

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«Сегодня пилоты F-16 едва ли не ежедневно выполняют боевые задачи на разных направлениях в невероятно сложных условиях, осуществляя истребительное прикрытие авиационных ударных групп и нанося удары по вражеским объектам», — заявили в ВС ВСУ. Там также добавили, что все обстоятельства произошедшего устанавливаются межведомственной комиссией.

Информацию о крушении F-16 подтвердил Владимир Зеленский. Он также заявил о расследовании причин уничтожения истребителя.

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Российские военкоры считают, что это говорит о том, что истребитель могла уничтожить украинская система ПВО. Они также напомнили, что на переданных Киеву F-16 отсутствует система распознавания «свой — чужой».

В марте сообщалось об уничтожении еще одного F-16

Ранее, 19 марта, сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Сумской областью Украины истребитель F-16. Уточнялось, что он был поражен силами ПВО Белгородской области. Украинский пилот, управлявший истребителем, при крушении не выжил.

Военкор Юрий Котенок уточнил, что F-16 был сбит расчетом зенитного ракетного комплекса С-400. При этом Зеленский заявил, что информация об уничтожении истребителя не соответствует действительности, и добавил, что на Украину прибыла новая партия F-16.