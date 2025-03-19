Военкор раскрыл подробности уничтожения истребителя F-16 ВСУ над Сумской областью

Котенок: истребитель F-16 ВСУ над Сумской областью уничтожили расчетом ЗРК С-400

ВС России уничтожили в небе над Сумской областью Украины истребитель F-16 Воздушных сил Украины расчетом зенитного ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок в Telegram.

«К поражению F-16 привел пуск более дальнобойной ракеты, чем была у истребителя (...) Если информация будет подтверждена, то это будет первый F-16-й, сбитый в бою с ВС РФ», — написал он.

Ранее сообщалось, что российские силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Сумской областью Украины истребитель F-16, переданный Вооруженным силам Украины странами Запада. По информации Telegram-канала Shot, украинский пилот, управлявший истребителем, при крушении не выжил.