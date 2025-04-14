Крупнейшие покупатели российской нефти снизили ее закупки

ОПЕК: Китай и Индия снизили закупки российской нефти в феврале

По итогам февраля 2025 года Китай и Индия снизили закупки российской нефти. О падении интереса крупнейших покупателей к сырью из РФ сообщает ТАСС со ссылкой на данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

За последний зимний месяц доля России в структуре китайского импорта нефти сократилась на процентный пункт. Если в январе показатель составлял 19 процентов, то к концу февраля оказался на уровне в 18 процентов. Несмотря на снижение, РФ сохранила за собой статус крупнейшего экспортера сырья на рынок КНР. На втором месте расположилась Малайзия с долей в 15 процентов, а топ-3 замкнула Саудовская Аравия (14 процентов).

Доля России в структуре индийского импорта за отчетный период составила 31 процент. На рынке этой азиатской страны российские экспортеры также сохранили за собой статус крупнейших поставщиков топлива. Вторую строчку занял Ирак, обеспечивший 23 процента всех поставок, а третью — Саудовская Аравия (15 процентов).

В марте 2025 года средняя стоимость поставок основного экспортного сорта российской нефти Urals опустилась до минимума с июня 2023 года и просела до 58,99 доллара. В начале апреля негативная тенденция продолжилась. По данным международного ценового агентства Argus, к тому времени стоимость Urals упала ниже 50 долларов за баррель и оказалась более чем на 10 долларов ниже установленного странами «Большой семерки» (G7) потолка.

Подобная динамика затронула не только российскую нефть. В начале апреля биржевая стоимость североморской эталонной марки сырья Brent снизилась до минимальной за последние четыре года отметки в 59,81 доллара за баррель. В качестве главной причины падения мировых цен на сырье эксперты Goldman Sachs Group назвали общую неопределенность на глобальном энергетическом рынке из-за эскалации торговой войны между США и Китаем. На этом фоне они понизили свой прогноз стоимости Brent на 2025 год до 63 долларов, а на 2026-й — до 58 долларов за баррель.