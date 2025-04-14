Прогноз мировых цен на нефть заметно понизили

Goldman Sachs Group понизила прогноз стоимости Brent на 2025 год до 63 долларов

Аналитики одного из крупнейших инвестиционных банковских структур — американской Goldman Sachs Group — понизили свой прогноз мировых цен на нефть. Об этом сообщает «Интерфакс».

Предыдущая оценка экспертов подразумевала стоимость эталонной североморской марки сырья Brent в 2025 году на уровне в 69 долларов за баррель. Теперь прогноз аналитиков составляет 63 доллара. Таким образом, они понизили свою оценку на 6 долларов. Средняя стоимость американского сорта West Texas Intermediate (WTI), согласно обновленному прогнозу, составит 59 долларов против прежних 66.

В 2026 году, ожидают в Goldman Sachs Group, стоимость Brent будет находиться в районе 58 долларов за баррель. Предыдущий прогноз предполагал показатель на уровне в 62 доллара. Баррель WTI, в свою очередь, будет торговаться на глобальном энергорынке на среднем уровне в 55 долларов (прошлая оценка — 59 долларов).

Главным фактором снижения прогнозов аналитики назвали общую неопределенность на мировом энергетическом рынке из-за эскалации торговых войн, вызванных агрессивной таможенной политикой властей США. Эксперты ожидают, что в 2025 году глобальный спрос на сырье вырастет лишь на 300 тысяч баррелей в сутки из-за взаимных пошлин Соединенных Штатов и Китая. Все это будет способствовать устойчивому снижению цен на нефть. Ситуация может измениться в случае смягчения двусторонних таможенных барьеров, однако сейчас вероятность реализации подобного сценария является низкой.

Агрессивная торгово-экономическая политика президента США Дональда Трампа уже привела к заметному снижению мировых цен на нефть. В начале прошлой недели котировки Brent на лондонской бирже ICE упали до минимума с весны 2021 года и достигли отметки в 62,5 доллара за баррель. В среду, 9 апреля, стоимость эталонного североморского сырья снизилась до 59,81 доллара, что стало самым низким значением с февраля 2021-го. Цены на основной экспортный сорт РФ — Urals — в начале апреля упали ниже 50 долларов впервые с июня 2023-го и оказались гораздо ниже установленного странами «Большой семерки» (G7) потолка.