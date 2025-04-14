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16:47, 14 апреля 2025Экономика

Прогноз роста мирового спроса на нефть понизили из-за пошлин Трампа

ОПЕК понизила прогноз роста мирового спроса на нефть до 1,3 млн баррелей в сутки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Аналитики Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК) понизили прогноз роста мирового спроса на нефть на фоне эскалации торговых войн из-за импортных пошлин США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на отчет организации.

Перспективы роста глобального спроса на нефть понизили на фоне усиления торгово-экономического противостояния между США и Китаем. Ответственность за последнее во многом несет глава Белого дома Дональд Трамп, который повысил импортные пошлины на продукцию из КНР до 145 процентов. Торговая война Вашингтона и Пекина, как ожидают эксперты, может негативным образом повлиять на объемы мирового потребления сырья. На этом фоне картель понизил оценку роста глобального спроса на нефть на 2025 и 2026 годы примерно на 100 тысяч баррелей в сутки, до 1,3 миллиона.

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Ранее в ОПЕК сообщили о договоренности восьми стран — участниц сырьевой сделки ОПЕК+ (включая РФ, Саудовскую Аравию, Ирак и Казахстан) ускорить отказ от действующих ограничений. Ожидается, что с мая эти государства будут добывать на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Подобное решение было принято на фоне стремительного падения мировых цен на нефть. При помощи наращивания добычи в ОПЕК хотят стабилизировать ситуацию.

Ряд отраслевых экспертов, включая аналитиков американского инвестбанка Goldman Sachs, пересмотрели собственные прогнозы мировых цен на нефть из-за усиления напряженности на мировом рынке. Эксперты одной из крупнейших финансовых структур понизили прогноз стоимости эталонной североморской марки сырья Brent в 2025 году до 63 долларов за баррель. Объемы ежедневного глобального спроса на нефть, согласно их ожиданиям, вырастут лишь на 300 тысяч баррелей. Ситуация может измениться в случае смягчения двусторонних таможенных барьеров США и КНР, однако сейчас вероятность реализации подобного сценария является низкой.

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