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16:11, 14 апреля 2025Бывший СССР

В Прибалтике испугались непродления антироссийских санкций ЕС

Палуцкас: Решение о санкциях должно приниматься на региональном уровне
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Гинтаутас Палуцкас

Гинтаутас Палуцкас. Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

В Прибалтике опасаются возможного непродления антироссийских санкций Европейским союзом (ЕС) в отношении России и Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, передает «Delfi Литва» в своем Telegram-канале.

«Если санкции ЕС не будут продлены, будет сложно добиться того же эффекта с помощью национальных санкций», — заявил чиновник.

Он добавил, что решение о введении национальных санкций должно приниматься на региональном уровне. Палуцкас убежден, что без поддержки со стороны других прибалтийских стран, Польши и Финляндии введение санкций в обход ЕС бессмысленно.

Ранее премьер Литвы уже высказывался об ужесточении санкций в отношении России и Белоруссии, он посчитал это неприемлемым.

В ЕС отсутствует единство по вопросу принятия новых санкций. Так, в Германии сочли такой подход устаревшим, а в Венгрии отказались поддержать новый пакет санкций.

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