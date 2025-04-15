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08:52, 15 апреля 2025Силовые структуры

Дело комика Поперечного о дискредитации армии закрыли

В Москве суд прекратил дело о дискредитации ВС РФ в отношении Поперечного
Варвара Митина (редактор)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Московский городской суд прекратил административное дело о дискредитации Вооруженных сил (ВС) России в отношении уехавшего из России популярного комика Данилы Поперечного (признан Минюстом России иноагентом). Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда.

Постановление суда первой инстанции отменили. Основанием для этого стало отсутствие состава административного правонарушения.

22 ноября 2024 года Тверской суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей Поперечного за дискредитацию Российской армии. Комик решил это оспорить. 13 марта 2025 года жалоба на штраф поступила в Мосгорсуд.

Сейчас Поперечный проживает в США.

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