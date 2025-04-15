Пятерым поджигателям вертолета в Остафьево по заказу украинской разведки вынесли приговор

Суд дал от 12,5 до 18 лет пятерым поджигателям вертолета в Остафьево

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор пятерым поджигателям вертолета в столичном аэропорту Остафьево, действовавшим по указанию украинской разведки. Об этом сообщает ТАСС.

Подсудимые получили наказание сроком от 12,5 до 18 лет лишения свободы. Основной фигурант дела Станислав Хамидулин (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которого первого завербовал Киев, получил 17,5 года, Данила Ямсков, подавший ходатайство об отправке на специальную военную операцию, осужден на 17 лет, Никита Булгаков — на 18 лет, Роман Яковец — на 17 лет и 7 месяцев, единственная девушка в группе Анастасия Мочалина, которая на момент совершения преступления не достигла совершеннолетия, приговорена к 12,5 года.

По данным следствия, они получили от украинского куратора 10 тысяч рублей в криптовалюте и взяли еще микрозаем для совершения преступления: купили розжиг, бензин, кусачки, а также лимонад в бутылках для изготовления зажигательного устройства. Этими же деньгами подсудимые расплатились за такси и оплатили арендованную квартиру, в которой отсиживались после теракта. Молодые люди также причастны к поджогу релейного шкафа на железной дороге.

Подсудимые родом из Норильска, переехали в Москву. 26 апреля 2024 года они проникли на территорию аэропорта и подожгли вертолет Ка-32, который принадлежал ГКУ «Московский авиационный центр» и находился на стоянке. Произошедшее молодые люди сняли на видео, которое было опубликовано в одном из мессенджеров от имени Главного управления разведки Украины.

Ущерб составил не менее 700 миллионов рублей. Сотрудники ФСБ и МВД задержали поджигателей в аэропорту Домодедово.