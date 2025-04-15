В СКА оценили голевой дебют воспитанника в НХЛ

Ротенберг заявил о гордости за Демидова, забившего гол в дебютном матче в НХЛ

Главный тренер петербургского СКА Роман Ротенберг в своем Telegram-канале оценил дебют воспитанника клуба Ивана Демидова за «Монреаль Канадиенс» в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

Ротенберг заявил о гордости за 19-летнего Демидова. «Мы всегда делаем ставку на комплексное развитие: техника, физическая подготовка, характер, умение принимать решения под давлением, общее образование — все это важно. С Демидовым мы работали именно по такому принципу», — рассказал тренер.

По словам Ротенберга, яркий дебют россиянина — это не везение, а награда за труд. «Пример Демидова — хороший ориентир для многих молодых хоккеистов: трудолюбие, комплексный подход к делу, внимательное отношение к словам тренера могут многое дать игроку», — подчеркнул специалист.

В ночь на 15 апреля Демидов провел свой первый матч за «Монреаль» в НХЛ. Помимо гола, он отметился результативной передачей. В клубе его назвали волшебником.

Демидов — воспитанник СКА. Летом 2024 года россиянин был выбран на драфте НХЛ «Монреалем» под пятым номером. Он перебрался за океан после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина.