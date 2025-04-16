Дмитрий Губерниев решил стать членом Федерации лыжных гонок Московской области

Телекомментатор Дмитрий Губерниев принял решение стать членом Федерации лыжных гонок Московской области. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что получил предложение от разных регионов, но выбрал Подмосковье. «Отсюда в искрометном стиле буду захватывать плацдарм во Всероссийской лыжной федерации! Лыжной стране нужны перемены, и они будут!» — написал Губерниев.

Ранее Губерниев рассказал о желании сместить Елену Вяльбе с поста главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР). «Одержу яркую победу на выборах и за три дня наведу порядок», — поделился он.

В феврале Губерниев рассказал об обязанностях на посту советника министра спорта России. «Я и присматриваю за лыжами и биатлоном», — отметил комментатор.