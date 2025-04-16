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22:02, 16 апреля 2025Спорт

Минское «Динамо» одержало разгромную победу в Кубке Гагарина

Минское «Динамо» всухую разгромило «Трактор» в матче 1/4 финала Кубка Гагарина
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Минское «Динамо» одержало сухую победу над челябинским «Трактором» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Минске и завершилась с разгромным счетом 8:0. Заброшенными шайбами отметились Брэди Лайл, Виталий Пинчук, Крис Тирни, Даниил Липский, Егор Бориков, Илья Усов и Вадим Мороз, оформивший дубль.

Благодаря победе «Динамо» сократило отставание в серии 1/4 финала плей-офф — 1-2. Следующий матч пройдет в Минске 18 апреля.

Клуб из Минска впервые в своей истории играет в четвертьфинале турнира. В первом раунде белорусы выбили московский ЦСКА.

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