Минское «Динамо» одержало разгромную победу в Кубке Гагарина

Минское «Динамо» всухую разгромило «Трактор» в матче 1/4 финала Кубка Гагарина

Минское «Динамо» одержало сухую победу над челябинским «Трактором» в третьем матче четвертьфинала Кубка Гагарина. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Минске и завершилась с разгромным счетом 8:0. Заброшенными шайбами отметились Брэди Лайл, Виталий Пинчук, Крис Тирни, Даниил Липский, Егор Бориков, Илья Усов и Вадим Мороз, оформивший дубль.

Благодаря победе «Динамо» сократило отставание в серии 1/4 финала плей-офф — 1-2. Следующий матч пройдет в Минске 18 апреля.

Клуб из Минска впервые в своей истории играет в четвертьфинале турнира. В первом раунде белорусы выбили московский ЦСКА.