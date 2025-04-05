ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина

ЦСКА проиграл минскому «Динамо» и вылетел в первом раунде Кубка Гагарина

ЦСКА вылетел в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В шестом матче серии с минским «Динамо» москвичи разгромно проиграли. Домашний матч завершился со счетом 2:6.

Таким образом, счет в серии стал 4-2 в пользу «Динамо». Клуб из Минска впервые в своей истории вышел в четвертьфинал турнира.

Ранее 5 апреля розыгрыш покинул действующий обладатель Кубка Гагарина магнитогорский «Металлург». Команда проиграла омскому «Авангарду» (2-4 в серии).

Первым четвертьфиналистом Кубка Гагарина стал ярославский «Локомотив». Также в следующий этап вышел столичный «Спартак».