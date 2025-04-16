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14:01, 16 апреля 2025Силовые структуры

На напавшего в московском метро на пенсионерку в ходе конфликта из-за никаба завели дело

СК возбудил дело против напавшего на пенсионерку в ходе конфликта из-за никаба
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего на пенсионерку во время конфликта из-за никаба в Московском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Действия подозреваемого квалифицированы по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств инцидента. Дело находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Пенсионерка Наталья Медведева в прошлом работала фотокорреспондентом и была в числе добровольных заложников во время теракта в Буденновске, осуществленного в июне 1995 года боевиками под руководством бывшего чеченского «террориста номер один» Шамиля Басаева.

Она снимала пассажирку в никабе на планшет, и на защиту мусульманки встал ее спутник. Он ударил пожилую россиянку и сломал устройство, на которое производилась съемка. После инцидента Медведева заявила, что «парочки характерной внешности» в общественных местах, по ее мнению, могут представлять опасность.

«Я уверена была, что эти люди опасны. Не просто так она прячется! Вот и стала снимать», — сказала женщина.

Ее арестовали на 7 суток, напавшего на нее мужчину — на 13 суток.

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