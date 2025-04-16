На напавшего в московском метро на пенсионерку в ходе конфликта из-за никаба завели дело

СК возбудил дело против напавшего на пенсионерку в ходе конфликта из-за никаба

Следователи возбудили уголовное дело против мужчины, напавшего на пенсионерку во время конфликта из-за никаба в Московском метро. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

Действия подозреваемого квалифицированы по статье 213 УК РФ («Хулиганство»).

Председатель СК Александр Бастрыкин затребовал доклад о расследовании обстоятельств инцидента. Дело находится на контроле центрального аппарата ведомства.

Пенсионерка Наталья Медведева в прошлом работала фотокорреспондентом и была в числе добровольных заложников во время теракта в Буденновске, осуществленного в июне 1995 года боевиками под руководством бывшего чеченского «террориста номер один» Шамиля Басаева.

Она снимала пассажирку в никабе на планшет, и на защиту мусульманки встал ее спутник. Он ударил пожилую россиянку и сломал устройство, на которое производилась съемка. После инцидента Медведева заявила, что «парочки характерной внешности» в общественных местах, по ее мнению, могут представлять опасность.

«Я уверена была, что эти люди опасны. Не просто так она прячется! Вот и стала снимать», — сказала женщина.

Ее арестовали на 7 суток, напавшего на нее мужчину — на 13 суток.