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12:05, 16 апреля 2025Россия

Арестованная за скандал с никабом в Москве пенсионерка объяснила свой поступок

Избитая из-за никаба в Москве женщина заявила, что считает людей в нем опасными
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Zurijeta / Shutterstock / Fotodom

Бывший фотокорреспондент Наталья Медведева, арестованная после драки в метро из-за попытки снять с пассажирки никаб, объяснила свой поступок. В беседе с «Царьградом» пенсионерка заявила, что «парочки характерной внешности» в общественных местах, по ее мнению, могут представлять опасность.

«Я уверена была, что эти люди опасны. Не просто так она прячется! Вот и стала снимать», — сказала женщина.

Она снимала пассажирку в никабе на планшет, и на защиту мусульманки встал ее спутник. Он ударил пожилую россиянку и сломал устройство, на которое производилась съемка. «У меня сердце кровью обливается, планшет дорогой», — отметила она.

После скандала Медведеву пригласили в суд и вынесли решение о наказании. Она получила семь суток административного ареста. Напавший на нее мужчина получил 13 суток ареста.

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