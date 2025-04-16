Арестованная за скандал с никабом в Москве пенсионерка объяснила свой поступок

Избитая из-за никаба в Москве женщина заявила, что считает людей в нем опасными

Бывший фотокорреспондент Наталья Медведева, арестованная после драки в метро из-за попытки снять с пассажирки никаб, объяснила свой поступок. В беседе с «Царьградом» пенсионерка заявила, что «парочки характерной внешности» в общественных местах, по ее мнению, могут представлять опасность.

«Я уверена была, что эти люди опасны. Не просто так она прячется! Вот и стала снимать», — сказала женщина.

Она снимала пассажирку в никабе на планшет, и на защиту мусульманки встал ее спутник. Он ударил пожилую россиянку и сломал устройство, на которое производилась съемка. «У меня сердце кровью обливается, планшет дорогой», — отметила она.

После скандала Медведеву пригласили в суд и вынесли решение о наказании. Она получила семь суток административного ареста. Напавший на нее мужчина получил 13 суток ареста.