Принц Уильям разозлился из-за поездки младшего брата на Украину

Принца Гарри обвинили в лицемерии из-за поездки на Украину

Старший сын короля Карла III принц Уильям разозлился из-за поездки принца Гарри на Украину. Об этом пишет Daily Mail.

В апреле младший брат будущего монарха совершил тайную поездку во Львов, где посетил госпиталь и пообщался с ранеными солдатами Вооруженных сил Украины. Источники издания сообщают, что принц Уильям разозлился из-за этого и выразил свое разочарование подчиненным. Утверждается, что он сам хотел совершить такой визит, однако его отговорили «в категорической форме» из соображений безопасности.

При этом многие в Великобритании обвинили принца Гарри в лицемерии из-за поездки на Украину во время специальной военной операции России. Он отправился во Львов во время суда по поводу возвращения ему и его семье государственной охраны и много раз заявлял, что не чувствует себя в безопасности на родине.

В конце марта принц Уильям посетил базу НАТО в Эстонии, где прокатился на британском танке Challenger 2, а затем пересел в боевую машину пехоты Warrior.

Ранее сообщалось, что пасхальный кулич, который вручили принцу Гарри на Украине, оказался русским. Пользователи сети обратили внимание на то, что младшему сыну Карла III вручили выпечку, украшенную сверху шапочкой из белой глазури — так обычно делают в России.