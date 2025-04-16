Россиянка Эрика Андреева снялась с матча с младшей сестрой Миррой на турнире WTA

Эрика Андреева снялась с матча с младшей сестрой Миррой на турнире WTA

Россиянка Эрика Андреева прекратила борьбу во втором сете матча первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте против младшей сестры Мирры Андреевой. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в среду, 16 апреля. 17-летняя россиянка выиграла у 20-летней соперницы первый сет со счетом 6:2. В начале второй партии Эрика Андреева снялась с матча из-за травмы колена.

Андреева-младшая во второй раз сыграла с сестрой в официальном матче. Их первая встреча состоялась в октябре 2024-го на турнире WTA в китайском Ухане, в том матче Мирра потерпела поражение со счетом 3:6, 1:6.

Мирра Андреева занимает седьмое место в рейтинге WTA. Эрика Андреева является 97-й ракеткой мира.

Ранее Мирра Андреева рассказала о том, как на Уимблдоне-2024 общалась с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» Марией Шараповой. По словам 17-летней спортсменки, разговор был недолгим, но полезным.